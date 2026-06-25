Toyota освежила целую линейку своих добротных надежных моделей: подробности

Toyota обновит всё семейство Crown на японском рынке к сентябрю 2027 года

Инсайдеры раскрыли детали планов Toyota по рестайлингу всего семейства Crown для домашнего японского рынка. Апдейт затронет не только внешность, но и техническую начинку сразу трех версий: кроссовера Crown, модели Sport и седана Crown. В дилерские центры обновленные машины начнут поступать с 3 сентября.

Линейка Toyota Crown

Старт обновлению даст самый возрастной участник линейки – кроссовер Crown, который продается с середины 2022 года. По данным издания Creative Trend, фастбэк сменит цвета кузова: вместо неокрашенного пластика появится глянцево-черный, а версия RS получит красные тормозные суппорты. Кроме того, из палитры уберут оттенок «черный 202», заменив его на нейтральный черный.

Кроссовер Toyota Crown

Что касается техники, то гибридная силовая установка, скорее всего, станет заметно мощнее. В базовое оснащение теперь включат подрулевые переключатели передач.

После кроссовера апдейт ждет Crown Sport – модель дебютировала в конце 2023 года. Для нее планируют выпустить промежуточную комплектацию PHEV Z. Она окажется ступенькой ниже флагманской PHEV RS и сделает подключаемый гибрид существенно доступнее для покупателей.

Седан Toyota Crown

Все три модификации – Crossover, Sport и Sedan – получат в стандарте цифровой ключ и слегка модернизированный брелок. Как сообщают дилеры, прием предзаказов стартует в конце июля – начале августа. Продажи же начнутся 3 сентября. Останется ли без изменений Crown Estate, который на американском рынке продается как Crown Signia, пока неясно.

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