Лого ЗаРулем
#
Журнал на домРазборка неделиЭлектромобильностьЧто с бензином?СкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Toyota освежила целую линейку своих добротных надежных моделей: подробности

Toyota обновит всё семейство Crown на японском рынке к сентябрю 2027 года

Инсайдеры раскрыли детали планов Toyota по рестайлингу всего семейства Crown для домашнего японского рынка. Апдейт затронет не только внешность, но и техническую начинку сразу трех версий: кроссовера Crown, модели Sport и седана Crown. В дилерские центры обновленные машины начнут поступать с 3 сентября.

Линейка Toyota Crown
Линейка Toyota Crown

Старт обновлению даст самый возрастной участник линейки – кроссовер Crown, который продается с середины 2022 года. По данным издания Creative Trend, фастбэк сменит цвета кузова: вместо неокрашенного пластика появится глянцево-черный, а версия RS получит красные тормозные суппорты. Кроме того, из палитры уберут оттенок «черный 202», заменив его на нейтральный черный.

Кроссовер Toyota Crown
Кроссовер Toyota Crown

Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам Эксперты «За рулем» выяснили, какие моторные масла сейчас используют сервисмены
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Что касается техники, то гибридная силовая установка, скорее всего, станет заметно мощнее. В базовое оснащение теперь включат подрулевые переключатели передач.

После кроссовера апдейт ждет Crown Sport – модель дебютировала в конце 2023 года. Для нее планируют выпустить промежуточную комплектацию PHEV Z. Она окажется ступенькой ниже флагманской PHEV RS и сделает подключаемый гибрид существенно доступнее для покупателей.

Седан Toyota Crown
Седан Toyota Crown

Все три модификации – Crossover, Sport и Sedan – получат в стандарте цифровой ключ и слегка модернизированный брелок. Как сообщают дилеры, прием предзаказов стартует в конце июля – начале августа. Продажи же начнутся 3 сентября. Останется ли без изменений Crown Estate, который на американском рынке продается как Crown Signia, пока неясно.

Ранее «За рулем» писал о том, как российский премиальный седан сравнивали с Rolls-Royce и Maybach.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram