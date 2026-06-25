Skoda представила свой самый крупный кроссовер: он не похож на предыдущие модели

Представлен новый семиместный кроссовер Skoda Peaq с запасом хода до 640 км

Чешский производитель Skoda официально рассекретил трехрядный кроссовер Peaq. Эта модель оказалась самой крупной в гамме бренда, обогнав по размерам флагманский Kodiaq.

По сути, серийный Peaq – это реализация концепта Vision 7S, только доведенная до ума. В глаза сразу бросается Т-образная оптика, массивный капот с рельефом и необычные диагональные воздухозаборники. Кстати, аэродинамика у машины на уровне: коэффициент сопротивления всего 0,29.

Инженеры впервые в истории марки установили на автомобиль скрытые дверные ручки. Кроме того, Peaq досталась самая большая панорамная крыша в линейке Skoda, причем степень затемнения можно регулировать.

Покупателям предложат два варианта салона – на пять или семь мест. Внутри стоит цифровая приборка и здоровенный 13,6-дюймовый тачскрин мультимедиа, вытянутый по вертикали, как у Tesla. Физических кнопок почти не осталось.

Список опций серьезный: аудиосистема Sonos на 16 динамиков, беспроводная зарядка, проекционный дисплей, складной столик и кресла с массажем и вентиляцией. Запустить двигатель можно цифровым ключом – его закидывают на смартфон или даже на умные часы.

Технические характеристики и запас хода

В основе новинки лежит платформа MEB+ и несколько вариантов электрических силовых установок. Базовая версия – заднеприводная с одним мотором мощностью 204 лошадиные силы. Пробег без подзарядки – до 450 километров.

Версия подороже тоже заднеприводная, но отдача уже 286 «лошадей». Запас хода подскакивает до 640 км. Топовый вариант – полноприводный: 229 л. с. и до 610 км на одной зарядке.

В Европе основными соперниками Peaq называют Hyundai Ioniq 9 и Volvo EX90. Что касается России, то Skoda официально ушла из страны еще в 2022 году, однако новинку могут завозить по параллельному импорту – исключать этого не стоит.

О схожей ситуации на рынке «За рулем» уже рассказывал.

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