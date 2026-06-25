Автомобили из ОАЭ снова поехали в Россию старым маршрутом: список моделей

В Россию возобновили поставки автомобилей из ОАЭ по старой схеме через Иран

Прошло несколько месяцев с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В июне 2026 года США и Иран подписали меморандум, который многие расценивают как первый шаг к прекращению боевых действий. Autonews.ru опросил участников рынка поставок машин в Россию, чтобы понять, как изменилась логистика, насколько безопасны пути и что происходит с ценами.

Когда началась война между США, Израилем и Ираном, импортерам пришлось срочно менять логистические цепочки. Прежняя схема доставки автомобилей из ОАЭ в Россию фактически перестала работать. Как тогда отмечали участники рынка, процесс стал куда сложнее и заметно дольше.

Возвращение к старому маршруту через Иран

Елена Лисовская, эксперт по подбору и продаже автомобилей из-за границы (автор блога «Лиса рулит»), рассказала редакции, что поставки вернулись к формату, который действовал до конфликта. Машины из Дубая снова отправляют в Иран, пересекают его, добираются до Каспийского моря, откуда их на пароме переправляют прямо в Астрахань.

Генеральный директор компании Westmotors (специализация – импорт машин из-за рубежа) Никита Шабанов подтверждает: его фирма тоже возобновила старую схему – ОАЭ, Оман, Иран, Каспий, Астрахань. Правда, в разгар конфликта поставки пришлось временно заморозить. Выходом тогда стал альтернативный путь: через Саудовскую Аравию, Ирак, Иран и снова Астрахань.

Собственник компании DK UAE-Export и участник сообщества Kir Avto Денис Бадалян вспоминает: с началом войны придумали еще один вариант – через Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию и Грузию. Параллельно, по его словам, возникла и вовсе сложная схема: машины везли наземным транспортом в Иорданию, грузили в контейнеры в порту Красного моря, отправляли через Турцию и Босфор в Черное море, а оттуда – в Новороссийск.

«Старый маршрут через Ормузский пролив и Иран полностью восстановлен. При этом новые маршруты тоже остаются открытыми», – уточнил Бадалян.

Как обстоят дела с безопасностью и сроками

По словам Лисовской, возобновленная дорога для автомобилей вполне безопасна. «Если боевые действия в регионе не начнутся снова, причин для волнений нет», – считает блогер.

Бадалян тоже заявил, что проблем с нынешней логистикой не возникает. Многие компании, как он отметил, организовали дополнительный мониторинг за перемещением грузов. Это помогает минимизировать риски потери машин, серьезных задержек и прочих форс-мажоров.

Возврат к привычному маршруту, по мнению игроков рынка, решит множество проблем, возникших на фоне перестройки цепочек. Лисовская объясняет, что дело было не столько в деньгах, сколько в инфраструктуре: «Такое количество людей и машин никто быстро не обрабатывал. Ни логистика, ни таможня не были нормально настроены». Часть клиентов, по ее данным, ждала автомобили до четырех месяцев, но теперь сроки должны заметно сократиться.

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