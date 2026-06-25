Можно ли заливать АИ-100 вместо АИ-95 и наоборот

Эксперт Пахомов: переход с бензина АИ-95 на АИ-100 может быть опасен для машины

Постоянное использование высокооктанового топлива, например АИ-100 вместо привычного АИ-95, способно не только не улучшить характеристики машины, но и навредить отдельным узлам.

Однако снижение октанового числа ниже того, что прописано производителем, грозит куда более серьезными последствиями. Такими наблюдениями поделился вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.

Как пояснил специалист, каждый мотор конструируется под конкретное топливо – его объем, геометрия камеры сгорания, фазы газораспределения и настройки управления напрямую завязаны на октановом числе.

«Если двигатель проектировался под топливо с октановым числом 95, то все параметры в нем рассчитаны именно под это топливо. Октановое число определяет детонационную стойкость – способность бензина сгорать нормально при определенном давлении и температуре, а не взрываться. Детонация ударными волнами повреждает двигатель изнутри», – подчеркнул Пахомов.

Снижать октановое число относительно заводских рекомендаций, по словам эксперта, нельзя в принципе. К примеру, если авто рассчитано на АИ-95, заливать АИ-92 крайне рискованно. Исключение – двигатели, изначально спроектированные для работы на разных сортах бензина.

Что касается перехода на АИ-100, то в большинстве случаев он технически возможен, но вот бесконечно «кормить» авто более дорогим горючим без реальной необходимости не стоит. Пахомов отметил: «На одну ступень выше – можно. Но в целом это тоже нежелательно без необходимости. Высокое октановое число означает, что в топливо добавлены компоненты, которые снижают скорость распространения пламени в камере сгорания. В некоторых двигателях это может привести к тому, что часть топлива будет догорать уже в выхлопной системе».

Подобное догорание негативно сказывается на выпускных клапанах и катализаторе – неиспользованное горючее воспламеняется уже в системе выхлопа, создавая дополнительный нагрев и риск повреждений внутренних деталей.

Примечательно, что далеко не каждый случай использования сотого бензина вместо девяносто пятого заканчивается трагедией. Как рассказал представитель Союза автосервисов, многие владельцы постоянно заправляются именно 100-м – и ничего страшного с их моторами не происходит. Правда, бывают и отдельные моторы, которые очень плохо реагируют на такой бензин. Поэтому Пахомов напоминает золотое правило: лучше заливать именно то, что рекомендовал автопроизводитель.

Узнать правильный бензин для своей машины можно из руководства по эксплуатации или с наклейки внутри лючка бензобака. Обычно там прописано минимальное октановое число, которое допускается использовать.

Отдельно Александр Пахомов прокомментировал вопрос, волнующий многих автомобилистов: что будет, если смешать АИ-92 и АИ-100? Все просто – получится промежуточное значение. «Если смешать два топлива в равных пропорциях, октановое число будет находиться посередине. Например, если взять по 10 литров АИ-92 и АИ-100, получится бензин примерно с октановым числом 96», – привел расчет эксперт.

Правда, он предупредил: при смешивании нужно учитывать не только октановое число, но и прочие характеристики, зависящие от стандартов производства конкретных партий горючего.

Главный совет, по версии Пахомова, звучит так: «Самое правильное – ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля. Требования к октановому числу довольно простые: выше можно, ниже нельзя».

О том, как долго и в каких условиях можно хранить бензин, «За рулем» уже рассказывал.