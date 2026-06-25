Судьба законопроекта о повышении лимита ОСАГО решена

Госдума РФ отклонила закон о повышении выплат по ОСАГО

Госдума на пленарном заседании 24 июня отклонила законопроект, которым предлагалось повысить с 200 тыс. до 300 тыс. рублей размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления ДТП по европротоколу (без сотрудников полиции), без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Законопроект размещен на сайте нижней палаты парламента.

В июне прошлого года был принят закон об увеличении со 100 тыс. до 200 тыс. лимит выплат по ОСАГО при оформлении европротокола. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, этот лимит отражал среднюю стоимость ремонта автомобилей на момент принятия соответствующего закона, однако прогнозируемое подорожание автомобилей «в результате новой методики расчета утильсбора приведет, в свою очередь, к значительному росту стоимости деталей автомобиля и его ремонта».

В результате, по словам депутатов, в случае ДТП ремонт даже легких повреждений может превышать текущий лимит, что вынудит пострадавших обращаться в Госавтоинспекцию. Это увеличит нагрузку на полицию и приведет в возникновению заторов на дорогах. Кроме того, поскольку европротокол оформляется в более чем 40% ДТП, недостаточный лимит из-за роста цен может снизить его использование, указывали они. «Учитывая существенный рост цен на автомобили, вызванный изменением методики расчета утилизационного сбора и ежегодной индексацией его размера, действующий лимит выплат по европротоколу перестает соответствовать реальному уровню ущерба при ДТП. Повышение лимита до 300 тыс. рублей позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан», – говорится в пояснительной записке.

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