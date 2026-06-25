Россияне рассказали о своем отношении к праворульным машинам

60% россиян отказываются от праворульных авто: раскрыты причины

Согласно результатам недавнего опроса kp.ru, абсолютное большинство жителей страны не горят желанием пересесть за руль автомобиля с правым расположением руля.

Цифры выглядят так: 60% опрошенных заявили, что даже не рассматривают возможность покупки подобной машины. Основная причина, по их словам, кроется в банальной непривычке – плюс вся дорожная сеть и правила организации движения у нас заточены под левый руль.

Однако нашлось и немало энтузиастов. Почти треть респондентов – 29% – признались, что готовы приобрести такую машину в будущем. Тут решающим фактором становится цена: если праворулька окажется заметно дешевле аналога с левым рулем, люди готовы смириться с неудобствами. Особенно это касается жителей Дальнего Востока, где подобные авто давно стали привычной частью дорожного пейзажа.

Еще 9% участников опроса рассказали, что уже сейчас являются владельцами праворульного транспорта. Многие из них полностью довольны своим выбором, а кое-кто упомянул, что ездил на таких машинах и раньше.

Оставшиеся 2% голосов пришлись на вариант «другое», который не подразумевает четкой позиции.

Кстати, опрос этот появился не на пустом месте. Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в официальном обращении к первому вице- премьеру Денису Мантурову предложил подумать о поэтапной замене праворульных машин в стране. Речь, по его задумке, идет о повышении безопасности на дорогах. Сенатор акцентировал внимание и на том, что при введении таких мер нельзя забывать о господдержке водителей, а также о необходимости обеспечить рынок запчастями и нормальным сервисом.

Ранее «За рулем» рассказывал о различных инициативах в отношении праворульных машин.