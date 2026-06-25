В России начнут официально продавать «китайский УАЗ» с дизельным мотором

В РФ прошел сертификацию рамный внедорожник 212 T01: когда он выйдет на рынок

Рамный внедорожник BAW 212 T01 в дизельном исполнении официально прошел сертификацию и теперь может продаваться на территории ЕАЭС. В пресс-службе бренда заявили, что ОТТС на эту версию было получено 24 июня.

Напомним, что бензиновая модификация T01 с 2-литровым мотором на 218 л.с. появилась у российских дилеров еще в конце прошлого года. Теперь же производитель решил расширить гамму силовых агрегатов, добавив дизельную версию. Представители компании «212» еще весной, на апрельской конференции, называли цену для новинки – 4 659 000 рублей.

Что интересно, сертификацию прошла версия с индексом ADP5A. Документ называют одобрением типа транспортного средства, и он дает зеленый свет на массовые продажи и оформление ПТС. В компании особо подчеркнули три ключевых плюса: увеличенный запас хода, экономичность и практичность. Кузов дополнительно усилили – у него оцинковано около 200 элементов.

Первые живые машины доедут до дилерских центров уже в начале третьего квартала текущего года. Гарантия на дизельный T01 вполне серьезная – либо 5 лет, либо 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Габариты и мотор: что стоит за новинкой

По размерам новая модификация не отличается от бензиновой: 4705 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1936 мм в высоту. Кстати, колесная база составляет 2860 мм. Для сравнения, BAW 212 T01 на 55 мм короче, на 35 мм уже и на 33 мм ниже, чем популярный Tank 300 от GWM. Зато по межосевому расстоянию китайский внедорожник на 110 мм опережает «Тэнк».

Под капотом – 2-литровый турбодизель, выдающий 166 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. Пик тяги доступен уже с 1500 об/мин, что обеспечивает хорошую тягу на низах. Коробка передач – 8-диапазонный автомат от ZF. За полный привод отвечает раздатка BorgWarner, оснащенная понижающей передачей.

BAW 212

Кстати, о текущей ситуации на рынке. Бензиновая версия 212 T01 пока стоит 4 399 000 рублей. Судя по официальному сайту, у марки в России всего четыре дилера. Планы на этот год – продать 2 тысячи машин. Правда, по статистике агентства «Автостат Инфо», с января по май на учет встали лишь 108 внедорожников T01. Появление дизеля вполне может подстегнуть спрос.

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