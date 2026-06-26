Перегрузили багажник? Вот чем это грозит машине

Эксперт Ладушкин рассказал, как перегруз авто влияет на управляемость

Если забить автомобиль под завязку, проблемы не ограничатся только подвеской. Как рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, лишний вес неравномерно распределяется по осям – и это сказывается на всем сразу.

– Большая масса оказывается на задней оси, что существенно ухудшает управляемость автомобиля, вредит подвеске при проезде плохой дороги, так как подвеска часто будет пробиваться и садиться на ограничители, – объяснил специалист.

У перегруженной машины заметно растет тормозной путь. Если же вещи в багажнике еще и плохо закреплены, на поворотах автомобиль начинает вилять – груз попросту перемещается по кузову, меняя баланс.

Есть пара простых лайфхаков для тех, кто собирается нагружаться по полной. Эксперт советует немного приспустить – нет, наоборот, подкачать шины. Давление стоит увеличить: так покрышки меньше изнашиваются, да и ехать машине становится легче. И конечно, держать дистанцию до впереди идущего транспорта чуть больше обычного.

Кстати, стиль вождения тоже придется поменять. Ладушкин рекомендует двигаться плавно и аккуратно – это снижает риск потери сцепления с дорогой. Еще один неприятный сюрприз: от тяжелого груза может пострадать кузов. Риск появления трещин возрастает, причем повреждения будут прогрессировать быстро.

О том, как защитить машину и топливо, «За рулем» ранее подробно рассказывал .