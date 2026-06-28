Грозный стук и «аппетит» в 10 литров: как двигатель «кричит» о плохом бензине

Эксперты ПНИПУ перечислили 4 верных признака плохого бензина

В условиях, когда рынок топлива периодически сотрясают слухи о разбавленных партиях на заправках, эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) детально описали, как именно автомобиль сигнализирует о некачественном горючем, и что делать, чтобы не остаться без мотора.

Симптомы, которые нельзя игнорировать Реакция машины на суррогат может быть как молниеносной (проявиться сразу после выезда с АЗС), так и отсроченной, накопительной. Специалисты выделяют несколько тревожных «звоночков»:

Металлический стук под капотом (детонация). Самый опасный и очевидный признак. Если при разгоне или под нагрузкой вы слышите резкие звонкие удары, которых не было до заправки – это нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси. Детонация действует как микроскопические взрывы внутри цилиндров, разрушая поршни и клапаны. Езда в таком режиме категорически запрещена и является прямой дорогой к капитальному ремонту силового агрегата.

Сера – тихий убийца. Если детонация слышна сразу, то повышенное содержание серы действует исподволь. Этот элемент обладает накопительным эффектом: он оседает на стенках цилиндров и разрушает дорогостоящую топливную аппаратуру (насосы и форсунки). Проблема усугубляется тем, что недобросовестные операторы часто смешивают в одной цистерне топливо стандарта ЕВРО с более дешевым высокосернистым бензином. Очистка от серы – процесс дорогостоящий, поэтому на такой «экономии» заправщики зарабатывают, а водители теряют ресурс ЦПГ (цилиндропоршневой группы).

Спиртовые «дыры». Добавление спиртов и низкокачественных кислородсодержащих присадок – еще один бич. Такие компоненты агрессивны к резинотехническим изделиям. Они разъедают уплотнители, шланги и прокладки. Итог – микротрещины, через которые топливо начинает просачиваться прямо на горячий двигатель или выпускной коллектор. Это прямой риск пожара в подкапотном пространстве.

«Плавающие» обороты и внезапный голод. Нестабильная работа на холостом ходу, рывки при движении и «плавающая» стрелка тахометра – верные спутники низкооктановой смеси. Это приводит к двум последствиям: резкому падению мощности (машина «не едет») и катастрофическому росту расхода. Если ваш автомобиль вместо привычных 7 литров на «сотню» внезапно начал «кушать» 10-11, при этом заметно спала динамика – дело точно в топливе. Параллельно с ростом расхода происходит ускоренное засорение топливного фильтра и сетки бензонасоса.

План спасения

Первое и главное правило – немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля, как только вы заподозрили неладное. Продолжение поездки усугубит повреждения.

Самый эффективный способ минимизировать ущерб – это полный слив подозрительной жидкости из бака и всей топливной магистрали.

Временная экстренная мера: Если возможность слить топливо отсутствует (например, вы в дороге), допускается разбавить «левый» бензин большим объемом качественного горючего с более высоким октановым числом. Это снизит концентрацию ядовитых примесей и временно повысит детонационную стойкость.

О том, к чему может привести заливка бензина с пониженным октановым числом, «За рулем» ранее уже рассказывал.