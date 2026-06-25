Toyota резко снижает производство

Toyota сократит производство за рубежом на 100 тысяч авто к февралю 2027 года

В ближайшие месяцы японский гигант Toyota столкнется с серьезным падением объемов выпуска за пределами родины.

По данным агентства Киодо, которые приводит ПРАЙМ, к февралю 2027-го концерн снизит производство на 100 тысяч автомобилей. Основные виновники ситуации – затяжной кризис на Ближнем Востоке, падающий спрос на локальных рынках, непрекращающийся рост цен на топливо и усложнившаяся доставка товаров.

Процесс урезания мощностей, вообще-то, уже запущен. Например, в марте и апреле компания ужала выпуск машин для стран Ближнего Востока на 40 тысяч штук. И это не единичный случай: в апреле экспорт автомобилей из Японии в этот регион рухнул до 2 418 единиц – это на целых 91,7% меньше, чем за тот же месяц 2025-го.

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