Туринский дизайн, яхтенный салон и почти 1000 км без остановок — новый кроссовер Changan

Скоро начнутся продажи кроссовера Deepal S07: завершена сертификация модели

В России готовится к выходу новый кроссовер Deepal S07 – модель, разработанная при участии европейских специалистов.

Автомобиль уже прошел все необходимые сертификационные процедуры и получил разрешение на продажу, сообщает Changan Automobile В основе машины лежит гибридная силовая установка с последовательной схемой работы: ДВС здесь выступает в роли генератора для электромотора, что обеспечивает тягу, сравнимую с электрическими моделями.

С места до сотни кроссовер разгоняется за 7,7 секунды, а суммарный пробег на одном заряде и полном баке составляет почти 1000 км. Исключительно на электричестве можно проехать до 174 км. Аккумулятор на 31,73 кВт·ч допускает ускоренную зарядку: пополнить его с 30 до 80% получится всего за полчаса.

Changan Deepal S07

Внешность автомобиля формировалась в туринской студии бренда, которую возглавляет Бертран Бах. Отсюда – выразительный низкий профиль, широкая передняя оптика, цельная светодиодная полоса сзади с фирменной подсветкой и утопленные дверные ручки.

Интерьер отсылает к яхтенной эстетике: панорамная стеклянная крыша площадью 1,9 м² дополнена электрошторкой, а акустика SONY с 14 динамиками и выходной мощностью 350 Вт, два из них встроены в кресло водителя. Центральный 15,6-дюймовый экран Sunflower может менять угол наклона и откликается на жесты и голосовые команды.

Для российских дорог предусмотрен усиленный зимний пакет: обогрев всех кресел, включая второй ряд, руля, форсунок омывателя, зеркал и заднего стекла. Кузов обработан антикором, а гарантийные обязательства составляют 5 лет или 150 тыс. км на двигатель и 8 лет или 160 тыс. км на тяговую батарею.

Цены, детализация оснащения и точная дата старта продаж будут раскрыты позже.

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