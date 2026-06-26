Импортеры прогнозируют резкое подорожание моторного масла

В России ожидается дефицит моторного масла

В России ожидается дефицит моторного масла по причине проблем на перерабатывающих заводах и нехватки базового масла, на котором основаны все составы.

Дилерское сообщество поделилось крайне неприятной новостью: уже сейчас в открытой продаже резко сократилось количество предложений по моторным маслам, а цены выросли на 40−60%. Некоторые позиции, как рассказали Авто Mail, уже отсутствуют, а дальнейший рост стоимости может стать двукратным. Ситуацию связывают с возникшим дефицитом базовых масел, лежащих в основе всех составов для ДВС.

Первые всполохи проблемы были отмечены еще в начале прошлой недели, когда наиболее востребованные масла на полках автомагазинов буквально за ночь прибавили до 25% в цене, однако ситуация продолжает ухудшаться, и некоторые предложения просто исчезли из продажи. На преодоление дефицита за счет импорта из Китая и Турции, откуда в Россию идет немало моторных масел, потребуется время, на протяжении которого автомобилисты вынуждены будут переплачивать, проводя техническое обслуживание автомобиля.

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