Российский автодилер требует от BMW 25 миллиардов рублей

Российский дилер «Автодом» подал иск к BMW на 25 млрд рублей

Группа компаний «Автодом» решила подать в суд на структуры немецкого BMW. Речь идет о круглой сумме – 25 млрд рублей. Соответствующее заявление уже зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы, о чем пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел.

Среди ответчиков значится целый список юрлиц: сам концерн BMW Aktiengesellschaft, его австрийские «дочки» BMW Osterreich Holding и BMW Fahrzeugtechnik, а также российское ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и кэптивный банк BMW. В пресс-службе «Автодома» ситуацию пока никак не комментируют. Никаких подробностей о сути претензий нет.

Что интересно, на этом фоне появилась информация, что сама BMW снизила прогноз по рентабельности автобизнеса до смешного 1% по итогам 2026 года. Ранее там рассчитывали на 6%. Причина – серьезные проблемы на китайском рынке. Там продажи машин в мае сократились более чем на 20%, а спрос на бензиновые авто, которые по-прежнему кормят баварцев, рухнул почти на 40%.

Ранее «За рулем» рассказывал , может ли в канистре с бензином возникнуть статический электрозаряд.