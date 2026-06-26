Renault пошел на резкое сокращение штата из-за нашествия китайских машин

Renault сократит 800 рабочих мест и 15-20% инженеров к 2027 году

Renault объявила о глобальной реструктуризации, которая затронет значительную часть ее инженерного корпуса. К концу 2027 года компания намерена урезать штат технарей на 15-20%, причем 800 рабочих мест будут ликвидированы уже в рамках первого этапа этой программы. Такие цифры привели в руководстве марки в середине апреля.

Во Франции у компании сейчас работает около 5,5 тысячи человек. Причем ровно половина всех инженеров Renault трудится именно на внутренних мощностях страны. Это делает грядущие сокращения особенно болезненными для местного рынка труда.

«За последние два года китайские автопроизводители более чем втрое увеличили свою долю рынка в Европе, благодаря технологически продвинутым продуктам и очень привлекательным ценам», – объяснил главный технический директор Renault Филипп Брюне.

По его словам, давление ощущают все без исключения игроки.

«Все остальные производители страдают, "корейцы", "японцы" в Европе или другие "европейцы", включая нас. Мы должны быть в состоянии конкурировать с "китайцами"», – добавил топ-менеджер.

В самом руководстве утверждают, что цель урезания инженерной команды – не просто экономия, а оптимизация структуры. Так Renault надеется повысить свою конкурентоспособность и дать отпор китайским rivals.

План трансформации компания намерена согласовать с профсоюзами уже в июле. Если все пойдет по графику, реализация стартует с сентября. Интересно, что помимо увольнений план включает и обратную сторону: переподготовку 2,5 тысячи сотрудников, а также найм до 200 новых специалистов. Последние будут заниматься электрификацией модельного ряда, софтом и искусственным интеллектом.

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