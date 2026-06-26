Оцинкованный кузов, полный привод: каким будет кроссовер новой российской марки

Российская марка Esteo раскрыла спецификации нового кроссовера MX

Уже в ближайшее время можно будет оформить предзаказ на новинку – кроссовер Esteo MX, который собирают на мощностях петербургского холдинга АГР. Производитель анонсировал две версии: «Премиум» и «Флагман». Разница между ними, по заявлению пресс-службы, кроется в аудиосистеме, наборе опций для комфорта в салоне и диаметре колесных дисков.

Под капотом у машины – двухлитровый турбомотор, который выдает 197 лошадиных сил. С ним автомобиль способен разогнаться до 210 км/ч. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. В смешанном цикле, по заявленным данным, он расходует 9,2 литра на 100 км. Электроника предлагает целых семь ездовых режимов. Конструкторы постарались над подвеской – тут стоят облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры. Кузов, кстати, полностью оцинкован снаружи, а объем бачка омывателя увеличен до семи литров. Даже камера заднего вида получила автоматическую очистку – мелочь, а приятно.

Esteo MX

Передние кресла оснащены электроприводом и многозонным массажем. В зависимости от выбранной версии музыка будет звучать через аудиосистему Boya Melody – с сабвуфером и 14 или 21 динамиком. Для переднего пассажира предусмотрен отдельный мультимедийный экран с собственным Bluetooth-каналом. Климат-контролем, что важно, можно управлять физическими кнопками, а шумоизоляцию улучшают двойные боковые стекла спереди.

Кузов предложат в трех цветах: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер можно заказать в коричневой или черной гамме. Колеса – 19 или 20 дюймов, в зависимости от комплектации. Светотехника насчитывает 472 независимых светодиода, и общая длина световых линий достигает 3,5 метра.

Esteo MX

В кузове широко применяется высокопрочная сталь – ее доля в конструкции составляет 85%. Из ассистентов водителя тут адаптивный круиз-контроль, который удерживает машину в полосе, автоматическое экстренное торможение, помощник при перестроении и прочие системы. Все это работает на базе сонаров, радаров и камер. Плюс имеется штатная телематика.

Ранее «За рулем» подробно разбирал необычный кроссовер на российском рынке.

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