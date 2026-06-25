Новый плацкартный вагон РЖД имеет совершенно другую планировку — плюсы и минусы

Вагоны габарита Т: увеличенная ширина, душевые кабины и спорные шкафы-колонны

Плацкартные вагоны, казалось бы, десятилетиями не менялись – все те же полки, тесные проходы и полки для багажа под потолком. Однако РЖД уже готовит к внедрению подвижной состав нового поколения, который кардинально отличается от привычного стандарта. Речь про вагоны габарита Т – первое крупное обновление концепции за многие годы.

Разработчики обещают больше пространства и повышенный комфорт, но одновременно возникли и спорные моменты. Главное – изменились размеры: ширина стала больше на 28 сантиметров, а длина прибавила 73 сантиметра. Вместимость теперь составляет 58 пассажиров, а максимальная скорость – до 160 км/ч.

Внутренняя начинка тоже впечатляет. В вагонах появились индивидуальные шторки у спальных мест, персональная вентиляция, USB-разъемы и розетки. Но самое обсуждаемое новшество – душевые кабины, которые раньше были доступны лишь в отдельных категориях.

Увеличенные габариты позволили пересмотреть компоновку. Например, привычные багажные полки в некоторых отсеках заменили вертикальными шкафами-колоннами. В них есть отделения для обуви и мелочей, но с большими чемоданами – проблема. Особенно остро это касается пассажиров верхних полок: полноценного места для объемного багажа пока не предусмотрели.

Новые системы хранения – не единственная спорная деталь. К неоднозначным решениям относят разделенные оконные зоны, необычные внутренние перегородки и увеличение количества пассажиров в вагоне. Правда, разработчики уверяют: это попытка максимально эффективно использовать доступное пространство, не жертвуя комфортом.

Еще одна интересная деталь – нижние полки-трансформеры. Днем они выполняют роль сидений, а ночью превращаются в полноценные спальные места. Такой подход вписывается в общую концепцию вагона, где каждая зона многофункциональна.

В общем-то, новый плацкарт – не прямая замена старым вагонам, а скорее новый формат путешествий. Он совмещает увеличенную вместимость с современными требованиями к удобству. Пассажиры получают больше технологий и личного пространства, но взамен появляются компромиссы, к которым придется привыкать. Пока одни новшества вызывают восторг, другие – оживленные споры. Окончательные выводы можно будет сделать только после начала массовой эксплуатации.

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