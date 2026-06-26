В Россию привезли новейший Mercedes S-Class: сколько просят за люксовый седан?
В Россию по схеме параллельного импорта доставили свежую версию Mercedes-Benz S-Class 2026 модельного года. Новинку уже можно зарезервировать за 32,9 млн рублей, правда, без учета допвыгод.
Автомобиль выставлен в центре «Автофорум Шереметьево». При желании его могут подогнать в любой салон сети Major, уточнили в компании. При этом, судя по объявлениям на классифайдах, другие дилеры пока только принимают заказы на эту модель.
В Major подчеркивают: S-Class по-прежнему остается эталоном в представительском классе. А нынешняя модернизация – одна из самых глубоких за последние годы. Обновления затронули и дизайн, и электронику, и системы комфорта, и набор двигателей.
Что изменилось внешне и внутри
Снаружи машина получила увеличенную решетку радиатора и иную графику оптики. Вдобавок для модели впервые стала доступна подсвечиваемая звезда Mercedes-Benz на капоте. Новые фары построены на микро-LED-технологиях, а в список опций вошли оригинальные 20-дюймовые диски.
Интерьер тоже не обошли стороной: часть передней панели теперь представляет собой стеклянную поверхность. За мультимедиа отвечает свежая операционная система MB.OS – она поддерживает удаленные обновления «по воздуху».
Технические детали и прочее
Среди других новшеств – система E-Active Body Control, способная заранее адаптировать подвеску к дорожным неровностям. Заодно инженеры доработали ассистенты водителя и автопарковщик. Моторная гамма пополнилась модернизированными бензиновыми, дизельными и гибридными версиями.
Но главная изюминка – под капотом версии S 580 4Matic появился четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом и плоским коленвалом. Этот мягкий гибрид выдает 537 лошадиных сил и 750 Н·м крутящего момента.
К слову, сам концерн сейчас переживает непростые времена: операционная прибыль Mercedes-Benz в первом квартале 2026-го рухнула на 17%, до €1,9 млрд. Причинами называют рост стоимости сырья, высокие пошлины в США и давление со стороны китайских конкурентов.
О других роскошных новинках на российском рынке «За рулем» недавно рассказывал.
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