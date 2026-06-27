Машина российской сборки и такая же из Китая — сравнили цены

«За рулем» сравнил цены Evolute i-Joy сборки РФ и нового Dongfeng Nammi 06 из КНР

На китайском авторынке стартовала обновленная версия переднеприводного электрического кроссовера Dongfeng Nammi 06 – в РФ эта модель известна как Evolute i-Joy второго поколения.

Обновленная версия называется Smart Fun Edition и отличается наличием интеллектуального «электронного помощника» Tianyuan Intelligent Driving T100, поддерживающего навигацию при помощи автопилота и способного самостоятельно менять полосы, тормозить на красный, проезжать перекрестки и «кольца». Комплектаций предусмотрено две: Air за 99,9 тысячи юаней (1,1 млн рублей) и Max за 109,9 тысячи юаней (1,2 млн рублей).

Dongfeng Nammi 06 Smart Fun Edition

Силовая установка прежняя: электромотор с отдачей 163 л.с. и 290 Нм, питающийся от батареи емкостью 51,87 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 471 км.

У машин, выпускающихся на липецком заводе «Моторинвест» и продающихся в РФ под названием Evolute i-Joy, продвинутого адаптивного круиз-контроля нет, но в остальном модель фактически идентична китайской. После последней корректировки цен базовая версия стоит от 1 899 000 рублей, средняя – от 2 049 000 рублей, а топовая – от 2 099 000 рублей.

Evolute i-Joy II

А если пригнать обновленный Dongfeng Nammi 06 по параллельному импорту? Нейросети говорят, что с учетом вышеизложенных китайских цен и всех расходов финальная цена составит никак не ниже 2,5 млн рублей... Хотя скорее всего, гораздо выше.

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