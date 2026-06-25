В Hyundai научились уничтожать пневмонию за полминуты. Вот как это работает

Ультрафиолетовая революция в автобусах: чистота воздуха без вреда для пассажиров

Южнокорейский автогигант Hyundai представил революционную систему обеззараживания воздуха, которая превращает обычный салон в стерильную зону. Секрет кроется в особых ультрафиолетовых лампах, встроенных в потолочную обшивку.

Эти излучатели работают в безопасном для человека диапазоне и способны за считанные секунды уничтожать опасные микроорганизмы.

По данным компании, уже через 30 секунд работы устройства погибает 99,9% бактерий, вызывающих пневмонию, а при минутном воздействии показатель достигает 100%.

Технология, получившая название Plasma Care UVC, не просто копирует больничные решения, а адаптирует их для суровых дорожных условий. Инженерам пришлось учесть сильные вибрации, перепады температур и ограничения по энергопотреблению, чтобы сделать лампы компактными и надежными.

В отличие от жесткого ультрафиолета, используемого в некоторых моделях для стерилизации телефонов, новые лампы не проникают глубже поверхностного слоя кожи, что делает их абсолютно безопасными для пассажиров, даже при длительных поездках.

Эффективность системы впечатляет: помимо борьбы с возбудителями пневмонии, она за 40 минут справляется с 99,9% кишечной палочки, а также расщепляет стойкие молекулы, вызывающие неприятные запахи.

Первыми на очереди по внедрению устройств станут не легковушки, а специальный транспорт – школьные автобусы и микроавтобусы для перевозки продуктов, где гигиена особенно критична. Разработчики уверены, что в эпоху автономного вождения такая фунция станет обязательным стандартом комфорта.

Правда, когда именно новинка появится в серийных машинах, в компании пока не сообщают.