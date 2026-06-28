Этот гибридный кроссовер попал в «Книгу рекордов России»

10 гибридных Exlantix ET проехала более 730 км по РФ без дозаправки и зарядки

Десять гибридных кроссоверов проехали более 730 километров без единой остановки на заправку или зарядку – это официально признано рекордом России и стран БРИКС. Организаторами эксперимента выступили Т-Банк и российский автобренд Esteo (именно под этим названием теперь будут выпускать машины Exlantix).

Экипажи стартовали от московского офиса T-Space, вырулили на трассу М-11 и финишировали возле ИТ-Хаба на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. В салонах, кстати, находились журналисты и блогеры, которые разбираются в технологиях, автопроме, финтехе и цифровых сервисах.

Exlantix ET

По дороге участники ни разу не пользовались бензоколонками и не подключали машины к зарядным станциям – дистанция составила чуть больше 730 километров.

Установленный рекорд уже зафиксировали в «Книге рекордов России» и у международного регистратора BRICS Record. Вопрос к вам: это действительно серьезное достижение или на старенькой «девятке» можно уехать еще дальше?

Что говорят участники

Алексей Ледков, операционный директор бренда Esteo, подчеркнул, что автомобили уже успели заслужить признание благодаря дизайну, пятизвездочной безопасности Euro NCAP и надежности – компания этим очень гордится.

Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто, объяснил, что поездка на 700+ километров по М-11 – типичный сценарий для человека, который собрался в другой город. По его словам, в таких поездках важно решать все в одном месте: платить за дорогу, пользоваться банковскими сервисами, управлять продуктами для авто – и не отвлекаться на лишние шаги. Именно эту логику закладывают в Т-Банк Авто: технологии должны упрощать путь, а не усложнять его.

Ранее «За рулем» рассказывал об автомобиле, который проехал 1 млн км без ремонта.