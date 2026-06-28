В России стало больше безаварийных водителей

РСА: доля безаварийных водителей в России достигла 43%

Доля российских водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за смещенный календарный год выросла с 37,3% до 42,9%. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Согласно данным за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, наибольшая доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду по ОСАГО зафиксирована в Москве, где 52,8% имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ).

На втором месте идет Санкт-Петербург (51,3%), далее расположились Пермский край (49,9%), Московская область (49,6%) и Рязанская область (49,5%). Во всех этих регионах доля за смещенный календарный год выросла.

Наименьшая доля водителей с такой скидкой зафиксирована в республиках Дагестан (10,8%), Ингушетия (14,8%), Тыва (17,6%) и Чечня (18,8%). Максимальную скидку за безаварийную езду дают тем, кто в течение 10 лет не становился виновником ДТП. Ежегодный перерасчетом КБМ проводится 1 апреля и действует в течение года.

Ранее «За рулем» объяснил , чем опасны альтернативные способы влияния на топливную систему.