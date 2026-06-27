С конвейера сошел юбилейный Belgee X70

В Белоруссии выпустили 50-тысячный кроссовер Belgee X70

На белорусском автозаводе «Белджи» собрали юбилейный, 50-тысячный кроссовер Belgee X70. Как рассказали в пресс-службе бренда, знаковым экземпляром стала полноприводная машина в максимальной версии Престиж+ цвета «синий металлик».

Belgee X70

Эта модель выпускается на предприятии уже больше двух лет. Под капотом у нее полуторалитровый турбомотор, выдающий 150 «лошадей». Привод на переднюю ось идет в паре с классическим шестиступенчатым автоматом, зато полный привод – с семидиапазонным роботом и системой мягкого гибрида. Покупателям сейчас доступны четыре версии: Актив, Стиль, Престиж и Престиж+.

По данным экспертов агентства « АВТОСТАТ» (со ссылкой на АО «ППК»), за пять месяцев 2026-го в России продали 6 386 новых Belgee X70. Результат, кстати, на 26,8% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

О том, какие новинки выходят на российский авторынок, «За рулем» недавно писал.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube