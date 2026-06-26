Названы самые популярные люксовые автомобили в РФ

«Автостат»: рынок люксовых автомобилей с пробегом в мае 2026 года вырос на 2%

По данным агентства «Автостат», в мае 2026 года жители РФ приобрели 239 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 2% больше, чем в том же месяце 2025-го. Таким образом, после апрельского снижения (-1%) вторичный рынок люксовых машин вернулся к росту.

Самым популярным брендом в этом сегменте рынка остается Bentley, майский результат которого составил 82 перепроданных экземпляра. Примерно двукратное отставание от лидера имеют Rolls-Royce и Lamborghini (43 и 42 шт. соответственно). За ними располагаются Maserati (32 шт.) и Ferrari (31 шт.). Замыкает марочный рейтинг рынка люксовых автомобилей с пробегом в конце весны Aston Martin с показателем 9 единиц.

Среди моделей на рынке б/у «люксов» первенство сохраняет Bentley Continental GT, который в мае разошелся тиражом в 37 машин. На втором месте находится Lamborghini Urus (33 шт.), за которым с одинаковыми результатами следуют Bentley Bentayga и Rolls-Royce (по 22 шт.). В топ-5 также попал Bentley Continental Flying Spur (17 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «Автостат», в нынешнем году вторичный рынок люксовых автомобилей ведет себя очень нестабильно: если в январе, марте и мае он демонстрировал рост, то в феврале и апреле — снижение. Иными словами, каждый месяц его динамика меняется с плюса на минус. Что касается итогов 5 месяцев 2026 года, то за этот период в РФ было куплено 1020 подержанных «люксов». И это всего лишь на 0,6% больше, чем в январе — апреле прошлого года.

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