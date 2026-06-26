«Заряженные» кроссоверы Mercedes последнего поколения появятся в России

Mercedes-AMG GLE и GLS прибудут в РФ через 1,5 месяца после старта продаж

Эксперт Николай Иванов рассказал о том, когда на наш рынок наконец-то попадут модифицированные версии Mercedes-Benz GLE и GLS, подготовленные в ателье AMG.

Сроки напрямую привязаны к появлению этих машин за рубежом. Если старт продаж, скажем, в Германии произойдет в августе или сентябре, то к российским дилерам они доедут примерно через месяц-полтора. Почти 45 дней, по словам Иванова, уходит только на логистику.

Конкретных цифр по цене эксперт не называет. Слишком уж много факторов влияют на конечный ценник: стартовая стоимость за границей, конкретная комплектация, курс валют и нюансы растаможки. Все это складывается в итоговую сумму.

Интерес к высокомощным исполнениям, кстати, никуда не делся. Особенно если речь идет о больших премиальных внедорожниках. Как заметил Иванов, «заряженные» GLE, GLS и G-класс всегда расходились хорошо. Покупателям ведь важны не только комфорт с престижем, но и драйв, харизма, чувство эксклюзивности.

А если говорить о среднеразмерных и полноразмерных премиальных кроссоверах в целом, то клиенты по-прежнему активно смотрят на Audi Q7 и Q8, BMW X5, X6 и X7, а также на Mercedes-Benz GLE и GLS, Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Конкуренция в этом сегменте остается высокой.

О новинках сегмента больших внедорожников «За рулем» недавно рассказывал.