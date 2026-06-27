В России появился современный и надежный седан Hyundai дешевле Лады Весты

Новые Hyundai Elantra из Китая предлагаются в России с ценами от 1,27 млн рублей

Пока одни думают, что дешевле «Лады» сегодня ничего не найти, выходит новость: корейский седан Hyundai Elantra китайской сборки можно привезти в Россию за сумму, которая заметно ниже, чем стоимость отечественной Vesta.

Для наглядности: самая простая LADA Vesta 2026 года с механикой обойдется минимум в 1 581 000 рублей. Белорусский Belgee S50 (клон Geely Emgrand) – и вовсе от 1 899 990 рублей. А цена на «корейца» стартует от 1 270 000 рублей. Разница налицо, и она довольно внушительная.

Hyundai Elantra

Правда, есть важный нюанс: это не покупка в салоне на соседней улице, а доставка под заказ. К примеру, во Владивостоке седан в версии GLX Elite Edition можно заказать за те самые 1,27 миллиона. Комплектация при этом неплохая: искусственная кожа на сиденьях, мультифункциональный руль с кожаным ободом, камера заднего вида с парктрониками, цифровая приборка, сенсорный дисплей мультимедиа, светодиодные фары, кондиционер и набор электронных помощников.

В Хабаровске поставка такого же авто выйдет чуть дороже – 1 290 000 рублей. А вот в Москве и области цены уже совсем другие. Примерно 1 600 000 рублей попросят за Elantra в подмосковной Балашихе и Красноярске, 1 650 000 – в Абакане, в Оренбурге и Новосибирске – по 1 680 000 рублей. В столице порог входа – минимум 1 700 000 рублей.

Разброс по регионам большой, и это еще не все. Новые Elantra доступны к заказу в Омске, Тюмени, Томске, Питере, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Казани, Ставрополе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Кирове, Ярославле, Туле, Перми, Смоленске и добром десятке иных городов. В общем, почти по всей стране.

Если же хочется забрать машину сразу, без ожидания поставки, можно поискать в наличии. Но тут цены, конечно, выше. В Сочи и Краснодаре реально найти седан за 2 050 000 рублей. В Кургане – 2 100 000, в подмосковном Красногорске – 2 250 000. Москва встречает ценником от 2 330 000 рублей, Красноярск – от 2 350 000, Казань – от 2 399 000, Кемерово – от 2 490 000. Лидер по дороговизне из списка – Екатеринбург, где ставят ценник до 2 689 000 рублей.

Hyundai Elantra

Техническая начинка у большинства привозных машин одинаковая: 1,5-литровый атмосферник на 115 лошадиных сил, вариатор и передний привод. Хотя встречаются и экземпляры, пригнанные из Кореи. У них под капотом уже 1,6-литровый мотор Smartstream мощностью 123 л. с., который также работает в паре с вариатором IVT.

Кстати, параллельно на российский рынок по альтернативным схемам начал завозить и большой кроссовер. Пятое поколение Hyundai Santa Fe, по данным «Автоновостей дня», уже доступно – в продаже несколько сотен машин по цене от 4 000 000 рублей.