Отечественный бренд подготовил свой флагманский кроссовер для российских дорог

ESTEO выводит на рынок России флагманский внедорожник EXLANTIX ET8

Статусный внедорожник F-класса ESTEO EXLANTIX ET8 официально представлен для российских покупателей. Автопроизводитель позиционирует новинку как вершину своей модельной линейки, делая ставку на гибридные технологии и премиальное оснащение.

Инженеры выбрали для машины последовательную гибридную схему REEV. Ключевая цифра – запас хода превышает 1000 км. Основой системы выступает 1,5-литровый турбомотор TGDI, термический КПД которого, по заявлению разработчиков, равен 45,79%. Интересная деталь: батарею адаптировали под низкие температуры, что должно спасать водителя от капризов аккумулятора суровой зимой.

Размеры внедорожника внушают уважение: кузов длиннее 5,2 метра при колесной базе в 3120 мм. Такая геометрия позволила организовать салон на шесть мест. За сцепление с дорогой отвечает интеллектуальный полный привод, а вот подвеска CDC способна менять жесткость амортизаторов на ходу. Производитель обещает, что это дает и четкую управляемость, и достойный комфорт.

Интерьер и оснащение

Дизайн экстерьера – это строгие линии и выверенные пропорции. Передок выстроен вокруг симметрии и визуальной стабильности, что придает автомобилю солидный вид. Сзади можно заметить сквозные фонари с ромбовидным рисунком и высокий стоп-сигнал. Хром и 21-дюймовые колеса завершают благородный образ.

Салон ET8 – отдельная история про технологии и дорогие материалы. Центральный элемент – 30-дюймовый дисплей, который умеет делиться на две зоны независимо друг от друга. Картинка выдается в разрешении 6K, а мультимедийкой управляет ИИ-ассистент. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный 17,3-дюймовый экран для развлечений. Через интернет доступны навигация и стриминговые сервисы.

Из других опций стоит отметить аудиосистему мощнее 2000 Вт с 23 динамиками и сабвуфером. В центральной консоли есть встроенный холодильник с сервоприводом, который держит температуру от – 18°C до +50°C. Также в списке – проекционный HUD, выводящий данные на лобовое стекло.

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