В Россию вернулся хорошо знакомый кроссовер Nissan с ценой ниже «китайцев»

В РФ продают Nissan X-Trail третьего поколения из КНР с ценой от 1,79 млн рублей

Кроссоверы Nissan X-Trail, чей выпуск в Санкт-Петербурге прекратился в 2022 году, до сих пор находят покупателей в РФ. Машины без пробега везут из Китая, где их делает СП Dongfeng-Nissan. Минимальный ценник составляет 1 790 000 рублей.

В Поднебесной такая модель обходится еще дешевле: за базовую версию просят примерно 119 800 юаней, что эквивалентно 1,3 млн рублей по нынешнему курсу.

Nissan X-Trail

Интересно, что Haval Jolion, долгое время лидировавший в сегменте кроссоверов и лишь недавно уступивший пальму первенства Tenet T7, стоит дороже: в версиях 2024 года – минимум 1 999 000 рублей, а в обновках 2026 года – от 2 049 000 рублей. Geely Atlas (он же Volga) начинается от 3 449 990 рублей, а GAC GS4 – от 3 299 000 рублей. На фоне этих цифр «старый-новый» X-Trail выглядит весьма конкурентоспособно.

Хотя, разумеется, многое зависит от комплектации. К примеру, владивостокская компания готова привезти кроссовер в оснащении Leading за 1 790 000 рублей. В такой версии есть двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск с кнопки, кожаный салон, мультируль, медиасистема Nissan Connect 2.0+ с 12,3-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, датчики парковки, LED-фары, электропривод и обогрев зеркал, панорамная крыша с люком, ABS, ESP, шесть эйрбэгов, круиз-контроль и литые диски R17.

Интерьер Nissan X-Trail

Как выяснилось, большинство текущих предложений на рынке – именно в таком исполнении. Правда, цены в разных городах отличаются. Во Владивостоке доставку оценивают в 2 200 000 рублей, в Москве – минимум 2 250 000, в Иркутске – от 2 300 000, в Санкт-Петербурге, Тюмени и Самаре – от 2 350 000, а вот в Воронеже цена подскакивает до 2 380 000 рублей.

Машины не только под заказ, но и в наличии. Например, в Набережных Челнах нашелся вариант за 2 580 000 рублей – с уже оплаченным утильсбором и готовыми документами (ЭПТС, СБКТС). В Новосибирске аналогичный автомобиль стоит 2 590 000 рублей. Однако крупные дилеры держат планку выше: в Екатеринбурге – около 3 799 000 рублей, а в Санкт-Петербурге ценник достигает внушительных 3 990 000 рублей.

Техническая начинка у всех «китайских» X-Trail одинаковая. Под капотом стоит 2,0-литровый атмосферник мощностью 151 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод – только передний, полноприводных версий в объявлениях сейчас не замечено.

О том, почему подержанный «японец» может быть дешевле Нивы, «За рулем» уже рассказал.

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