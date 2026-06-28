На дне Тихого океана нашли автомобиль 1941 года: он пролежал на глубине 83 года

Ford Super Deluxe Woody 1941 года обнаружен рядом с затонувшим авианосцем

Исследователи NOAA Okeanos Explorer работали с обломками легендарного авианосца USS Yorktown, затонувшего в 1942-м. И вдруг в кадре промелькнуло что-то совершенно неожиданное. Операторы подводного аппарата Deep Discoverer заметили у дальней части корпуса два странных светлых круга. Когда удалось подвести камеру поближе, стало ясно – это шины. Обычная гражданская машина, лежащая боком на глубине больше пяти километров.

Нашелся автомобиль 19 апреля прошлого года. Он покоится по левому борту авианосца, примерно на отметке в 5200 метров. Ученые быстро опознали модель: Ford Super Deluxe Woody, выпущенный в 1941-м. Конечно, за 83 года под водой машина потеряла былой лоск. Древесина на дверных рамах практически сгнила, но силуэт остался узнаваемым. На месте лобовое стекло, хромированные бамперы, характерные деревянные вставки – в общем, сомнений не возникло.

Ford Super Deluxe Woody

Как этот Woody вообще попал на военный корабль – вот главная загадка. Дело в том, что Ford свернул выпуск гражданских моделей к началу 1942 года, перепрофилировав заводы под оборонзаказ. Значит, это была не частная собственность. Скорее всего, автомобиль принадлежал военно-морской верфи в Перл-Харборе. Эту версию подтверждает самодельная табличка на передней панели с надписью «SHIP SERVICE _ NAVY».

Судя по всему, машину погрузили на борт во время ремонта авианосца после боя в Коралловом море в начале мая 42-го. Корабль тогда чинили, а потом срочно вернули в строй. Вернуть машину, видимо, просто забыли. Роковая случайность: уже 7 июня 1942 года японская подводная лодка I-168 отправила Yorktown на дно. Грузовой Ford ушел следом.

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