На продажу выставили редчайший кабриолет на базе вазовской «пятерки»

В Ярославской области продают кабриолет на базе ВАЗ-2105 — Bohse Euro-Star

В Переславле-Залесском на продаже возник очень редкий автомобиль – немецкий кабриолет Bohse Euro-Star.

Такие машины создавались фирмой Bohse (ФРГ) с 1986 по 1989 год. Всего было выпущено около 200 кабриолетов, а на данный момент, по некоторым оценкам, осталось не более 50 единиц. Платформа автомобиля – серийный ВАЗ-2105, а вот кузов – оригинальный пластиковый. Продающийся экземпляр выпущен в 1986-м, окрашен в зеленый цвет и имеет пробег 25 000 км. По ПТС у него один владелец.

Этот Bohse Euro-Star находится в очень хорошем состоянии – машина продается из частного музея. Владелец просит за нее 1,5 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году еще один – красный – Euro-Star с пробегом всего в 2276 км, но требующий обширной реставрации, можно было купить в Германии всего за 2499 евро, это чуть более 200 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о другом кабриолете от Bohse – Samara Fun из вазовской «восьмерки».