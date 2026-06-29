Тишина на дороге: названы интересные секреты бесшумных шин

Андрей Зогот перечислил четыре технологии снижения шума автомобильных шин

Способов сделать поездку тише без ущерба для безопасности – целых четыре, и все они хорошо известны инженерам. О ключевых приемах рассказал Андрей Зогот, занимающий пост заместителя директора научно-технического центра «Интайр» холдинга «Кордиант».

Первое решение, по словам эксперта, – использование переменного шага протектора. Если все блоки сделать одного размера и расположить их с равным интервалом, они станут бить по асфальту с одной и той же частотой. Результат – громкий неприятный гул. Чтобы этого не происходило, блоки чередуют: крупные соседствуют со средними и мелкими в строго выверенном, почти хаотичном порядке. В итоге звуковые волны разных частот сталкиваются и нейтрализуют друг друга. Причем пропорции подбирает не на глаз – для этого используется специальная расчетная программа.

Второй прием – закрытые плечевые зоны. Конструкция подразумевает, что на краях шины блоки соединяются перемычками или вообще выполняются в виде сплошного ребра, без разделительных канавок. По сути, это блокирует поперечные канавки с боков. «„Запирая“ воздушные хлопки внутри пятна контакта и не давая звуковым волнам вырваться наружу», – пояснил Зогот.

Еще одна хитрость – на стенках водоотводящих канавок создают микроскопические зазубрины или насечки. Их задача – разбивать быстрый поток воздуха на мелкие завихрения. Воздушный хлопок от этого слабеет, а высокочастотный писк попросту исчезает. Между прочим, тоже неплохой способ улучшить акустический комфорт.

Наконец, четвертый вариант – технология внутреннего звукопоглощения. На внутреннюю поверхность готовой шины наносят слой пористого пенополиуретана, который напоминает легкий поролон. «Когда воздух внутри колеса начинает вибрировать от ударов об асфальт, звуковая волна сталкивается со слоем пены, – добавил специалист. – По некоторым оценкам, вес шины увеличивается всего на 200-300 г, зато уровень шума в салоне падает на 3-9 децибел. Человеческое ухо оценивает это как снижение громкости почти в полтора-два раза».

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