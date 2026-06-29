Уехать в путешествие на авто и не разориться: главные ошибки при расчете бюджета

Перечислены самые важные статьи расходов при путешествии на автомобиле

Планируя отпуск на автомобиле, многие сталкиваются с главным вопросом: сколько же денег реально уйдет на дорогу, ночлег и еду? Топливо, платные участки, жилье и питание – вот четыре столпа, на которых держится любой бюджет такого путешествия. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, которые новички часто упускают.

Бензин, дизель или электричество – самая весомая статья расходов. Кстати, рассчитывать траты на горючее «на глаз» – верный способ ошибиться. Проще всего умножить общий километраж маршрута на фактический расход вашей машины. Однако эксперты советуют накинуть сверху еще 15-25% – так называемый резерв на объезды, пробки и незапланированные поездки к достопримечательностям.

«Главная ошибка новичков – рассчитывать расход по паспортным данным автомобиля. Реальный расход на трассе при скорости 100-110 км/ч обычно выше городского, если машина нагружена», – пояснила доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова.

Она рекомендует пользоваться онлайн-калькуляторами: вводите расстояние, расход и цену – сервис сам покажет литры и сумму. Пригодятся и приложения-агрегаторы цен на АЗС вроде «Бензиныча», чтобы не переплачивать в разных регионах.

Платные трассы в России в 2026 году – тема отдельного разговора. М-11 «Нева», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12 «Восток» серьезно экономят время, но за комфорт приходится платить. Тарифы зависят от категории авто, времени суток и дня недели. В будни и ночью (с 00:00 до 06:00) проезд заметно дешевле, чем в пятницу вечером или в праздники.

Использование транспондера дает скидку до 15-20% на многих магистралях.

«Как заранее рассчитать затраты на „платники“? Зайдите на сайт „Автодор“ или в их мобильное приложение. Там есть калькулятор стоимости проезда», – поделилась лайфхаком Ирина Карапетова.

Даже покупка самого транспондера, по ее словам, окупается за одну-две поездки на юг.

Выбор места для ночлега – вопрос гибкий. Можно остановиться в отеле, апартаментах, кемпинге или гостевом доме. Чтобы понять, сколько денег уйдет на ночлег, нужно разбить маршрут на отрезки по 600-800 км в день.

«Превышение этого лимита ведет к потере концентрации и опасности на дороге», – предупредила Карапетова.

Средний чек за двухместный номер при бронировании минимум за 2-3 недели составляет от 3000 до 6000 рублей за ночь. А вот кемпинг с палаткой обойдется в 500-1500 рублей за место. Александр Кудряшов, старший преподаватель Финансового университета, советует умножать число ночевок на «живые» цены из сервисов бронирования по точкам маршрута – единого тарифа по стране нет. Обязательно добавляйте 10-15% на высокий сезон.

Питание в дороге – статья, где можно как серьезно сэкономить, так и потратить целое состояние. Если возить еду с собой в автохолодильнике и лишь изредка заходить в кафе, бюджет будет намного скромнее.

«Дневная норма на человека умножается на число людей и дней. Свою норму каждый знает по домашним тратам, а в дороге она вырастает примерно в полтора раза из-за кафе», – объясняет Кудряшов.

Завтрак, включенный в стоимость номера, и термос с продуктами в багажнике – лучшие друзья бережливого туриста. Итоговая формула, по мнению эксперта, проста: сумму всех четырех статей умножаем на 1,1-1,15. Этого резерва хватит на мойку, мелкий ремонт, музеи и сувениры.

Что чаще всего забывают учесть? Платные парковки (300-500 рублей в день в крупных городах), штрафы за превышение скорости (от 750 до 7500 рублей), мелкий ремонт вроде шиномонтажа (от 800 рублей) и мойка авто (от 500 рублей). Не стоит сбрасывать со счетов и внезапную болезнь – стандартная автоаптечка лекарств не содержит, так что жаропонижающие, обезболивающие и средства от проблем с ЖКТ придется докупать отдельно.

И, конечно, входные билеты в музеи, сувениры и прочие «неожиданные радости». «Автопутешествие – это не гонка до точки назначения. Заложите в бюджет 10-15% на спонтанную остановку на красивом озере или покупку местного фермерского сыра. Именно из таких мелочей и складывается магия дороги!» – резюмирует Ирина Карапетова.

А ранее «За рулем» разъяснил, к чему может привести заправка не тем топливом в дальней дороге.