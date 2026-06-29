Бывший завод Volkswagen в Калуге — как он сейчас работает?

Владислав Шапша: завод «АГР» в Калуге работает в три смены с начала 2026 года

С февраля 2026 года автозавод «АГР» в Калуге (бывший Volkswagen) работает в по трехсменному графику.

Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе визита на предприятие замруководителя секретариата зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, и ответственного секретаря Комиссии по научно-технологическому развитию РФ Антония Швиндта. Глава региона уточнил, что производство на заводе идет по полному циклу, а уровень автоматизации при сварке кузовов достигает 90%.

При этом часть сварщиков в данный момент проходят переобучение в Федеральном технопарке профобразования, отметил Шапша. Он напомнил, что производство было перезапущено около года назад, освоен ряд моделей, недавно стартовало производство двигателей, а бренд Tenet входит в Топ-3 по продажам в РФ. Как известно, под маркой Tenet в Калуге выпускают переименованные кроссоверы Chery.

Ранее «За рулем» рассказал, что другой завод «АГР» Санкт-Петербурге (бывший General Motors) запустил производство уже второй модели – Jeland J7.