Названы самые частые поломки автомобиля в летний период

Александр Коротков: Перегрев мотора — самая частая причина визита на СТО летом

Летняя жара – настоящее испытание не только для людей, но и для автомобилей. Как ни странно, именно в этот период резко вырастает загрузка техсервисов и количество вызовов эвакуаторов. Пик проблем, по словам экспертов, связан с банальным, но очень опасным перегревом двигателя.

Александр Коротков, генеральный директор компании MIGTORG, объясняет: основная волна обращений в сервисы приходится на неисправности системы охлаждения и их последствия. Причем визуально исправная машина может неожиданно «встать» на обочине.

Как понять, что вы в зоне риска? Все упирается в банальную процедуру, которую многие игнорируют. Речь о промывке радиаторов – делать это нужно минимум раз в год, особенно перед летним сезоном. Дело в том, что соты радиатора забиваются пылью, грязью и тополиным пухом – и превращаются в настоящий барьер для воздуха. Коэффициент теплопередачи падает в разы, а эффективная площадь обдува снижается на 40-50%.

Автомобилю, по сути, становится тяжело «дышать». Из-за роста температуры страдают патрубки – они трескаются, что ведет к утечке антифриза. Если вам приходится доливать охлаждающую жидкость раз в одну-две недели, это явный признак нарушения герметичности контура, а не нормального испарения.

Кстати, большинство машин старше 7-10 лет оснащены старыми аналоговыми датчиками температуры охлаждающей жидкости, которые часто выходят из строя. В итоге водитель просто не замечает проблему.

Долгая езда без хладагента приводит к деформации элементов двигателя, перегреву и капитальному ремонту. Именно это – классический сценарий для автомобилей, которые ждут эвакуатор на обочине: забитый радиатор плюс недиагностированная потеря уровня антифриза.

В жару вообще все ускоряется. Например, процессы сульфатации и коррозии пластин аккумулятора идут активнее. Электролит испаряется быстрее, из-за повышенного внутреннего давления корпус батареи может вздуться.

Что касается ходовой части, тут все проще. Эксперт отмечает: чтобы стойки амортизаторов работали как надо, им нужно дать сделать несколько циклов сжатия-отбоя на первых километрах. Это, правда, скорее рекомендация для продления ресурса, а не аварийная ситуация.

О том, как избежать внезапных поломок в жару, «За рулем» уже подробно рассказывал.