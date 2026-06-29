Даже физические кнопки остались: представлен обновленный седан Hyundai

Hyundai представила восьмое поколение Elantra с ИИ–ассистентом

Восьмое поколение седана Hyundai официально представили в Южной Корее – модель, как и прежде, будет продаваться на внутреннем рынке под именем Avante.

Внешность автомобиля решена в стилистике Art of Steel, которая сейчас является фирменной для марки. Машина заметно прибавила в агрессии: мускулистые рельефные крылья, узкие полоски дневных ходовых огней и фары, буквально врезанные в воздухозаборники бампера. Причем некоторые дизайнерские ходы перекочевали с флагманского Grandeur. В целом же облик получился настолько футуристичным, что седан легко представить в роли транспорта для киногероя из блокбастера.

С кормой тоже поработали основательно – там установили H-образные светодиодные фонари, заметный спойлер на крышке багажника и сдвоенный диффузор. Вдобавок для новинки разработали шесть свежих оттенков кузова.

Что скрывается внутри

Интерьер, по заявлению производителя, полностью перекроили. Внутри теперь царствуют мягкие материалы и плавные, обтекаемые линии. Главный элемент – дисплей мультимедийной системы на 14,6 дюйма, хотя, по слухам, будет и версия поменьше, на 12,9 дюйма. Обе работают на платформе Pleos Connect, а в качестве бонуса интегрирован голосовой помощник Gleo AI на базе генеративных нейросетей – такой же уже внедрили на обновленном Grandeur.

Примечательно, что компания не стала полностью уходить в сенсоры: ряд базовых функций все еще отдается под физические кнопки и крутилки. Для водителя предусмотрен отдельный цифровой «приборник» с самой важной информацией. Оснащение включает аудиосистему Bang & Olufsen, встроенный видеорегистратор, две беспроводные зарядки для смартфонов и современные USB-порты мощностью до 100 Вт.

Безопасность и моторы

Список средств защиты впечатляет: десять подушек безопасности плюс расширенный пакет электронных ассистентов. Среди них – адаптивный круиз-контроль Smart Cruise Control 2 с привязкой к навигации, система, запоминающая траекторию при движении задним ходом, дистанционная парковка, а также автоматический перевод трансмиссии в режим P при аварийной ситуации. И отдельно – ассистент, предотвращающий путаницу с педалями.

На старте корейских продаж предложат два двигателя. Базовым идет модернизированный 2,0-литровый атмосферник – проверенная «четверка», выдающая 147 лошадиных сил.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Haval представил на закрытом мероприятии в Китае полноразмерный кроссовер H10.