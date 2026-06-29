Рама, дизель, полный привод — в Россию вернулся известный внедорожник Toyota

Toyota Fortuner с дизельным мотором предлагаются в РФ с ценами от 4,1 млн рублей

Toyota Fortuner с рамной конструкцией, который до 2022-го был в официальной российской линейке, сегодня везут в страну по параллельным каналам. И тут есть любопытный нюанс: машина по-прежнему подпадает под льготный коэффициент по утильсбору, а значит, ценник остается сравнительно приятным – стартует с отметки 4 100 000 рублей. Уточним: такую цифру нашли на одной из площадок классифайда.

Toyota Fortuner

Семиместный внедорожник в исполнении Leader V готов доставить дальневосточный продавец. За эти деньги покупатель получает 2,4-литровый турбодизель мощностью 150 «лошадей», классический шестиступенчатый автомат и систему Part-Time с жестким подключением передка. Из плюсов – полный светодиод, 18-дюймовые «литье», тканевый салон, двухзонный климат, мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto, камера заднего вида, бесключевой доступ, кнопка старта, круиз-контроль, датчики света и дождя, семь подушек безопасности и кожаный мультируль.

Впрочем, в Калуге тот же силовой агрегат готовы привезти за 4 166 000 рублей, хотя комплектация поскромнее: бежевая ткань, пластмассовый руль и обычный кондиционер.

Как все это смотрится на фоне конкурентов? Китайский Haval H9 образца 2026 модельного года стартует с 4 799 000, а топ версия добирается до 5 299 000. Корейский «рамник» KGM Rexton пусть и с прямой скидкой 1 300 000 рублей, даже в исполнениях 2024 года не опускается ниже 4 590 000.

Много предложений и по другим регионам. В Благовещенске и Воронеже цену поставили 4 590 000 рублей, в Омске просят 4 610 000, в Твери – 4 680 000, Казань примерно на том же уровне – 4 710 000, в Находке – 4 750 000. А вот в Москве и Самаре цифры заметно выше: 5 100 000 и 5 160 000 соответственно.

Интерьер Toyota Fortuner

В Красноярске внезапно нашелся вариант «в наличии». Автосалон предлагает экземпляр 2022 года за 4 650 000 рублей. Правда, тут есть кожаный салон, зато нет климат-контроля, кожаного руля и бесключевого доступа. Силовой агрегат неизменный – тот же 150-сильный дизель с шестиступенчатым автоматом.

Кстати, на рынке встречаются и более мощные версии, но льготный утильсбор на них уже не действует. Например, в Карабулаке (Ингушетия) продают машину с 2,7-литровым 166-сильным атмосферником 2TR-FE за 5 950 000, а в Грозном за 6 990 000 можно купить внедорожник с двухлитровым турбодизелем (200 сил).

Ранее этот автомобиль признавали самым надежным в сегменте SUV – данные подразделения J. D. Power по Индии и Юго-Восточной Азии. За два года подряд Fortuner показывал минимальное количество неисправностей среди конкурентов: в среднем 53 проблемы на 100 машин.

О самых надежных рамках «За рулем» рассказал в отдельном материале.