Мировые продажи Toyota обвалились — что пошло не так

Глобальные продажи бренда Toyota падают четвертый месяц подряд

Мировые продажи Toyota в мае 2026 года снова пошли на спад. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 7,2%, до 834 279 автомобилей. И это уже четвертый месяц подряд, когда компания фиксирует отрицательную динамику, пишет Reuters со ссылкой на официальный релиз.

На общем фоне заметно выделяется внутренний рынок. В Японии объемы реализации, наоборот, подросли на 11,1% – во многом благодаря высокому спросу на модели RAV4 и bZ4X. А вот за пределами страны продажи просели сразу на 9,6%.

Хуже всего ситуация сложилась на нескольких ключевых направлениях. В Китае продажи Toyota рухнули на 31,7% – свою роль сыграли сложная рыночная конъюнктура и подорожание бензина. На Ближнем Востоке падение и вовсе составило 38,6%. При этом в США, где находится главный рынок для бренда, снижение оказалось символическим – всего 0,6%.

Спад затронул и производство. Выпуск автомобилей концерна сократился на 5,5% год к году. В США этот показатель упал на 3,8%, в Азии – сразу на 13,3%. Правда, в самой Японии объемы производства все же выросли. Вся статистика включает в себя и данные по премиальному подразделению Lexus.

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