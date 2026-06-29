Средний размер автокредита резко увеличился в России

НБКИ: средний размер автокредита в РФ вырос на 20,5% в мае

Средняя сумма выданного в мае 2026 года автокредита достигла 1,54 млн рублей. По сравнению с маем 2025 года этот показатель подскочил на 20,5%. Данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самыми дорогими займы на машину традиционно оказались в столице – в Москве средний чек составил 2,06 млн рублей. В Подмосковье сумма хоть и ниже, но тоже внушительная – 1,86 млн. На третьем месте расположился Санкт-Петербург с показателем 1,81 млн рублей, за ним следуют Ленинградская (1,66 млн) и Тюменская области вместе с ХМАО и ЯНАО (1,65 млн).

Если сравнивать с апрелем, рост, правда, не такой бурный – всего 3,4% (тогда было 1,49 млн рублей).

Кто прибавил больше всех

Среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования самый внушительный рост за год зафиксирован в Тульской области – плюс 27,7%. Москва прибавила 24,1%, Татарстан – 23,1%, Удмуртия – 21,9%, а Белгородская область – 21,7%.

Хуже всего динамика оказалась в Самарской области – там средний чек увеличился всего на 12,5%. Чувашия показала 14,5%, Кемеровская область – 14,9%, а Башкортостан – 15,4%.

Что говорят эксперты

«Последние девять месяцев средний чек выданных автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования, что, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения».

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