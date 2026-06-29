Более 1000 км на одном баке: чем еще удивил новый крупный российский кроссовер?

Представлен флагманский гибридный внедорожник F–класса ESTEO EXLANTIX ET8

В России официально представлен статусный внедорожник F-класса ESTEO EXLANTIX ET8. Производитель называет эту машину вершиной собственной линейки, сделав упор на гибридные технологии и премиальный подход к оснащению. Инженеры выбрали последовательную гибридную схему REEV, и главная цифра здесь – заявленный запас хода, превышающий 1000 км.

Сердцем системы стал 1,5-литровый турбомотор TGDI с термическим КПД 45,79%, что, по словам разработчиков, весьма крутой показатель. Кстати, батарею тут специально адаптировали под морозы – это должно спасать от капризов аккумулятора в суровую зиму.

Габариты внушают уважение: кузов длиннее 5,2 метра, а колесная база составляет 3120 мм. Такая геометрия позволила организовать просторный салон на шесть мест. За сцепление с дорогой отвечает интеллектуальный полный привод, а подвеска CDC умеет менять жесткость амортизаторов прямо на ходу. Производитель уверяет, что это обеспечивает и четкую управляемость, и достойный комфорт.

Дизайн экстерьера – строгие линии и выверенные пропорции. Передок выстроен вокруг симметрии и визуальной стабильности, что придает автомобилю солидный вид. Сзади можно заметить сквозные фонари с ромбовидным рисунком и высокий стоп-сигнал, а хром с 21-дюймовыми колесами завершают благородный образ.

ESTEO EXLANTIX ET8

Салон – отдельная история про технологии и дорогие материалы. Главный элемент – 30-дюймовый дисплей, умеющий делиться на две независимые зоны с картинкой в разрешении 6K. Всей мультимедийкой заправляет ИИ-ассистент. Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный 17,3-дюймовый экран, а через интернет доступны навигация и стриминговые сервисы.

Опции тоже впечатляют: аудиосистема мощнее 2000 Вт с 23 динамиками и сабвуфером, встроенный холодильник с сервоприводом в центральной консоли (держит температуру от – 18°C до +50°C), а также проекционный HUD на лобовое стекло.

О новом гигантском внедорожнике с необычным запасом хода «За рулем» ранее подробно рассказал.