Три новинки Volga уже в салонах: что почем и кто конкуренты

Старт продаж Volga С50, K40 и K50 в РФ: цены, характеристики и конкуренты

Хотя летом спрос на автомобили в России традиционно падает, производители будто и не заметили сезонного затишья. На рынок обрушилась лавина новинок, и среди них особенно выделяется возрожденная марка Volga – ее автомобили уже прибыли к дилерам и продаются.

Volga C50: доступный седан с китайскими корнями

Самой дешевой моделью в линейке оказался четырехдверный седан D-класса Volga С50. По сути, это переработанный Geely Preface: у машины 2,0-литровый мотор мощностью 150 или 200 л. с., 7-ступенчатый робот и передний привод. Цены стартуют с 2,899 млн рублей и доходят до 3,299 миллиона. В оснащении заявлены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и премиальная акустика. На рынке ему придется конкурировать с Changan Uni-L, GAC Empow и Hongqi H5.

Volga K40: среднеразмерный кроссовер с выбором привода

Среднеразмерный кроссовер Volga K40 – близкий родственник китайского Geely Atlas, от которого отличается передней частью. Моторов два: 1,5 литра (147 сил) или 2,0 литра (200 сил), коробки – 7-ступенчатый робот либо 8-ступенчатый автомат. Привод может быть как передним, так и полным. Стоимость варьируется от 2,749 до 3,799 млн рублей. Внутри – панорамная крыша, беспроводная зарядка и двухзонный климат. Основные соперники: Haval F7, Tenet T7 и Changan Uni-S.

Volga K50: топовая версия с мощным мотором

Флагманский кроссовер Volga K50 получил 2,0-литровый двигатель на 238 л. с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. Ценник – от 4,199 до 4,649 млн рублей. По комплектации это максимально насыщенная версия в семействе.

Ранее «За рулем» рассказывал, какие еще новинки могут составить конкуренцию Волге.