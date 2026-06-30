Скоростные режимы на трассах изменятся: что об этом известно

Минтранс РФ анонсировал пересмотр скоростных ограничений на дорогах с 2027 года

Минтранс готовит новые методические рекомендации, которые изменят подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Речь идет о применении более гибкой системы: скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом того, насколько он загружен, в каком состоянии находится дорожное полотно и что расположено рядом (например, жилые дома, школы или торговые центры). Ожидается, что изменения начнут действовать уже в следующем году, сообщили в ведомстве.

Рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения. В ведомстве подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. По итогам его использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.

В Комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что изменения крайне своевременны - формирование гибкого подхода назрело уже давно.

«Качество самих дорог улучшается, в лучшую сторону меняются и условия езды. Разметка, освещение, разделительные барьеры уже соответствуют высоким требованиям. К тому же сами автомобили стали более технологичными и надежными. Там, где позволяет обстановка, скорость движения машин нужно повышать», - рассказал зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

По словам парламентария, глобальная цель всех улучшений — быстрее добираться из точки А в точку Б с определенным уровнем комфорта и безопасности.

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