Новый BMW X5 — дизайн «засветили» до премьеры!

Пятое поколение кроссовера BMW X5 показалось на официальных рендерах

Компания BMW рассекретила кроссовер BMW X5 за сутки до официальной премьеры.

Пятая генерация с заводским индексом G65 получила дизайн в духе электромобилей Neue Klasse – он, как любое новое поколение «баварцев», вызывает много споров, но сработанную в том же стиле новую «тройку» пришлось начать продавать раньше срока из-за ажиотажного спроса. У «икс-пятого» немало и собственных фишек: ходовые огни в виде сдвоенных иксов, светящиеся «ноздри» и совершенно оригинальные дверные ручки в виде авиационных закрылков.

Как это будет работать – пока совершенно непонятно. Плюс к этому: у машины почти квадратный руль, трапециевидный (!) мультимедиаэкран, а вся приборка прячется у нижней кромки лобового стекла.

Первой показали, по нынешнему тренду, электрическую версию BMW iX5, но, вообще, планируются и гибриды (два варианта – «мягкие» и подключаемые), и традиционные машины с бензиновыми и дизельными движками. Ожидается и водородная версия iX5 Hydrogen – к 2028 году.

Производство налаживают в Спартанбурге, что в Южной Каролине (США) – старт намечен на август 2026 года. Ну а больше подробностей по самой машине обещают раскрыть уже 30 июня, в рамках официальной онлайн-презентации модели.

Ранее «За рулем» рассказал, что «Автодом» требует от BMW 25 млрд рублей.