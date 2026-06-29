Покупка билетов на поезд стала безопаснее: что изменилось для пассажиров

Путин подписал закон о штрафах за перепродажу электронных билетов на поезда

Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий наказание за нелегальную реализацию электронных билетов на поезда дальнего следования. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Суть нововведения проста: если человек продает проездные документы на поезд, не имея статуса перевозчика или официального договора с ним на оформление билетов, ему грозит административный штраф. Для обычных граждан сумма взыскания составит от 5 до 10 тысяч рублей. А вот предпринимателям и компаниям придется раскошелиться куда серьезнее – от 400 до 500 тысяч рублей.

Кстати, раньше в пояснительных записках к законопроекту объясняли, почему такая мера вообще понадобилась. Из-за того, что авиарейсы в некоторые регионы ограничены, власти и РЖД старались сделать поезда максимально доступными. Но активизировались перекупщики: они скупали билеты пачками, ехать никуда не собирались, а потом перепродавали их втридорога. В итоге пассажиры сталкивались с искусственным дефицитом мест.

Насколько проблема была серьезной? В РЖД подсчитали: за 2024 год зафиксировали 2 тысячи эпизодов, когда билеты скупали перекупщики. И когда такие билеты возвращали в продажу, это позволило освободить 7 636 мест общей стоимостью почти 23 миллиона рублей. Закон вступит в силу с момента официальной публикации.

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