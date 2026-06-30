В продаже появился новый корейский седан с люком и кожаным салоном: назывем цену

В РФ начали продавать новые седаны Kia K3 из КНР по цене от 1,5 млн рублей

Купить седан Kia K3, который приходит на смену хорошо знакомой всем Cerato, сегодня можно даже дешевле, чем новую LADA Vesta. Парадокс? На деле – вполне реальная ситуация на рынке параллельного импорта.

Привезти эту машину под заказ прямо сейчас предлагают во Владивостоке за 1 500 000 рублей. И это не «пустая» база: в указанную цену входит комплектация Premium с эко-кожей в салоне, мультимедийной системой с сенсорным экраном, светодиодными фарами, 17-дюймовыми литыми дисками и даже люком на крыше. Кстати, из приятных мелочей – электронный «ручник» с автохолдом и несколько USB-разъемов, в том числе Type-C.

KIA K3

Для сравнения: LADA Vesta в кузове седан, выпущенная в 2026 году, сейчас обойдется минимум в 1 581 000 рублей. Правда, у Весты вскоре появится климат-контроль, но по текущему прайсу она все равно дороже собрата из Поднебесной. А вот альтернатива K3 – белорусский седан Belgee S50 – стартует уже от 1 899 990 рублей.

Поставки можно оформить практически в любой регион страны. В Тюмени и Краснодаре машину привезут за 1 650 000 рублей, в Оренбурге ценник поднимется до 1 750 000, а вот в Москве за доставку просят уже 1 850 000 рублей. Объявления о поставках также есть в Минеральных Водах, Новосибирске, Омске, Казани, Самаре, Волгограде и еще с десятке городов.

KIA K3

Другое дело – машины в наличии. Тут цифры куда серьезнее: в Пятигорске новую Kia K3 оценили примерно в 2 350 000 рублей. В Москве и Оренбурге ценник переваливает за 2 390 000, в Краснодаре и Стерлитамаке доходит до 2 550 000, а у крупного дилера в Санкт-Петербурге просят уже 2 990 000 рублей.

Что под капотом? Абсолютное большинство машин оснащены 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 сил в паре с вариатором. Изредка встречаются версии с 1,4-литровым турбомотором на 140 лошадей и семиступенчатым роботом DCT. Привод, как и положено бюджетному седану, только передний.

Ранее «За рулем» рассказывали о другом бюджетном корейском седане.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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