В продаже появился новый корейский седан с люком и кожаным салоном: назывем цену
Купить седан Kia K3, который приходит на смену хорошо знакомой всем Cerato, сегодня можно даже дешевле, чем новую LADA Vesta. Парадокс? На деле – вполне реальная ситуация на рынке параллельного импорта.
Привезти эту машину под заказ прямо сейчас предлагают во Владивостоке за 1 500 000 рублей. И это не «пустая» база: в указанную цену входит комплектация Premium с эко-кожей в салоне, мультимедийной системой с сенсорным экраном, светодиодными фарами, 17-дюймовыми литыми дисками и даже люком на крыше. Кстати, из приятных мелочей – электронный «ручник» с автохолдом и несколько USB-разъемов, в том числе Type-C.
Для сравнения: LADA Vesta в кузове седан, выпущенная в 2026 году, сейчас обойдется минимум в 1 581 000 рублей. Правда, у Весты вскоре появится климат-контроль, но по текущему прайсу она все равно дороже собрата из Поднебесной. А вот альтернатива K3 – белорусский седан Belgee S50 – стартует уже от 1 899 990 рублей.
Поставки можно оформить практически в любой регион страны. В Тюмени и Краснодаре машину привезут за 1 650 000 рублей, в Оренбурге ценник поднимется до 1 750 000, а вот в Москве за доставку просят уже 1 850 000 рублей. Объявления о поставках также есть в Минеральных Водах, Новосибирске, Омске, Казани, Самаре, Волгограде и еще с десятке городов.
Другое дело – машины в наличии. Тут цифры куда серьезнее: в Пятигорске новую Kia K3 оценили примерно в 2 350 000 рублей. В Москве и Оренбурге ценник переваливает за 2 390 000, в Краснодаре и Стерлитамаке доходит до 2 550 000, а у крупного дилера в Санкт-Петербурге просят уже 2 990 000 рублей.
Что под капотом? Абсолютное большинство машин оснащены 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 сил в паре с вариатором. Изредка встречаются версии с 1,4-литровым турбомотором на 140 лошадей и семиступенчатым роботом DCT. Привод, как и положено бюджетному седану, только передний.
Ранее «За рулем» рассказывали о другом бюджетном корейском седане.
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