Элегантность в деталях: первые подробности о Tenet Plus L6

Российский бренд Tenet рассекретил дизайн и технологии среднеразмерного Plus L6

Российский автомобильный бренд Tenet Plus официально представил технические детали и оснащение своего дебютного среднеразмерного кроссовера L6, который станет олицетворением концепции «Быть элегантным».

Экстерьер модели строится на фирменном «бриллиантовом узоре» массивной решетки радиатора, которая гармонирует с узкими LED-секциями ходовых огней, придавая облику хищные нотки.

Внутри кроссовер делает ставку на комфорт для всех пассажиров. Передние кресла с удлиненными подушками и вентиляцией, а также электрорегулировки водительского сиденья в шести направлениях с функцией памяти позволяют идеально подстроить пространство под водителя.

Задний ряд радует запасом места для ног, а также портами Type-C и USB с подсветкой для зарядки гаджетов. Водителю доступны удобный подлокотник и ниши для мелочей.

Технологическая начинка представлена виртуальной приборкой с 8,8-дюймовым экраном и крупным 13,2-дюймовым вертикальным тачскрином мультимедиа. Система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а для смартфонов предусмотрена быстрая зарядка мощностью 50 Вт.

Пассивная безопасность Tenet Plus L6 включает семь подушек — фронтальные, боковые и оконные шторки.

Активная безопасность обеспечивается целым комплексом интеллектуальных помощников:

Адаптивный круиз-контроль с удержанием полосы (ACC+ICA) регулирует скорость и дистанцию, помогая оставаться в центре полосы.

Система предупреждения фронтального столкновения (FCW) сканирует дорогу впереди и своевременно оповещает о рисках.

Автоматическое экстренное торможение (AEB) при необходимости вмешивается, снижая тяжесть последствий или вовсе предотвращая удар.

Контроль слепых зон (BSD) и ассистент смены полосы (LCA) делают маневры на трассе более уверенными и безопасными.

Среднеразмерный SUV C+ имеет внушительные размеры: длина — 4554 мм, ширина — 1852 мм, высота — 1681 мм. Колесная база в 2700 мм обеспечивает просторный салон и удобную посадку пассажиров обоих рядов. Клиренс 187 мм позволяет не бояться неровных дорог и городских препятствий.

Для российского рынка Tenet Plus L6 предлагается в двух версиях: передне- и полноприводной.

Передний привод: 1.5-литровый турбомотор 1.5 TCI с распределенным впрыском и цепным ГРМ выдает 147 л.с. и 225 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями (6DCT). Этот тандем делает акцент на балансе динамики, экономичности и повседневного комфорта.

Полный привод: тот же 1.5-литровый мотор, но с турбиной VGT с изменяемой геометрией и непосредственным впрыском. Мощность - 150 л.с., крутящий момент - 270 Нм. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот», рассчитанный на пиковый момент до 300 Н*м.

Обе модификации адаптированы под бензин АИ-92. Топливный бак вмещает 57 литров, а заявленный расход в смешанном цикле стартует с 6,9 л/100 км.

Детальные комплектации, опции и цены будут раскрыты в ходе официального старта продаж на российском рынке.

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