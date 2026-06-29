Ошиблись при оплате парковки в Москве? Рассказываем, как исправить данные за пару кликов

Максим Ликсутов: 1,7 млн раз водители исправили ошибки в приложении «Парковки России» с начала 2026 года

Свыше 1,7 млн раз автомобилисты в столице воспользовались встроенной опцией для корректировки ошибок в приложении « Парковки России» – такими данными за первое полугодие 2026-го поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В прошлом году за тот же отрезок показатель был на 54% ниже, что говорит о растущей популярности сервиса.

Функция позволяет менять три параметра: время старта и окончания сессии, госномер машины или номер самой парковочной зоны. Чтобы применить исправление, нужно открыть раздел « История операций», нажать кнопку «Исправить сессию» и ввести актуальные данные.

Куда чаще всего вносят правки? Как отмечает Ликсутов, лидером тут является время завершения парковки. При этом у водителя есть лишь одна попытка на изменения, и сделать это нужно до конца текущих суток. Никакой платы за использование сервиса не предусмотрено.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы видим, что возможность исправлять ошибки при оплате парковки действительно нужна автомобилистам. С начала года функцией воспользовались более 1,7 млн раз. Это на 54% больше, чем в прошлом году. Сервис бесплатный и позволяет быстро скорректировать данные, если вы случайно ошиблись при оплате. В большинстве случаев водители исправляют время окончания парковки. Продолжим делать цифровые инструменты Транспортного комплекса столицы еще удобнее по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина»

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