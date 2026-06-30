Бензин по номерам: Орловская область ввела необычные лимиты

Власти регионов РФ борются с ажиотажем, ограничивая отпуск топлива на заправках

Ажиотаж на топливном рынке России продолжает набирать обороты. К концу июня ограничения на продажу бензина и дизеля действуют уже более чем в 50 регионах страны, подсчитало издание banki.ru.

При этом цены на горючее растут, а заправки вводят собственные правила: где-то нельзя залить больше 20-30 литров, где-то запрещено заправлять канистры, а на трассах выстраиваются очереди.

В столичном регионе, Петербурге, Крыму, Краснодарском крае и ряде областей ситуация остается напряженной, и автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут, не допуская критической выработки бака.

Однако самым неординарным решением отличилась Орловская область. Губернатор Андрей Клычков на своей страничке ВКонтакте объявил, что с 4 июля на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» вводится особый порядок отпуска топлива. Теперь право на заправку определяется по первой цифре госномера машины.

В субботу заливать топливо смогут владельцы авто с номерами на 0 и 1, в воскресенье – на 2 и 3, и так далее до 9. Объем отпуска при этом увеличен с 30 до 50 литров в одни руки. Всего под новые правила попадают 57 заправочных станций в регионе.

Глава области пояснил, что мера направлена не на экономию ресурсов, а на борьбу с паникой и перекупщиками, которые скупают бензин ради перепродажи.

«Сегодня идет борьба не с количеством бензина, а с ажиотажным спросом. Некоторые приезжают по несколько раз и потом перепродают бензин – это нарушение законодательства», – отметил Клычков.

Он также предупредил об опасности хранения больших объемов топлива в жару в гаражах и квартирах. Для иногородних водителей в Орле оставят три специальные заправки, а машины экстренных и социальных служб будут обслуживать вне очереди. Для тех людей, кто находится на диализе, готовы выделять машины из гаража Администрации области.

Жителям трех районов, где нет сетевых АЗС, он порекомендовал заправляться в соседних населенных пунктах. Как только ажиотаж сойдет на нет, все ограничения обещают отменить.