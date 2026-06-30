За редкую гоночную Lada 2105 просят 5,5 млн рублей: что в ней особенного

Раллийную Lada 2105 1981 года продают в Германии за €63 тысяч

На немецкой площадке eBay появилось объявление о продаже раллийного седана Lada 2105, подготовленного по программе VFTS. Автомобиль, выпущенный в 1981 году, оценили в €63 тыс. – это примерно 5,5 млн рублей. На необычную находку наткнулись журналисты Carscoops.

Машина, за рубежом более известная как Lada Riva, была импортирована в Австрию. Уже в 1985-м предприятие OAF вместе с раллийными специалистами и гонщиком Рудольфом Штолем всерьез переделали седан. За основу взяли программу доработок Вильнюсской фабрики транспортных средств (VFTS), которая когда-то специализировалась на модернизации Жигулей для автоспорта.

Lada 2105 VFTS легко узнать по спортивному обвесу с большим спойлером, дополнительной передней оптике и пластиковым стеклам. Внутри – минимализм: водителя и штурмана встречают каркас безопасности, гоночные кресла и спортивный руль. Зато под капотом скрывается настоящая бомба.

Инженеры почти вдвое подняли мощность 1,6-литрового атмосферного мотора – до 130 л.с. Этого удалось добиться за счет установки двух карбюраторов Weber и оригинального впускного коллектора. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механикой с короткими передаточными числами и дифференциалом Torsen.

До 1989 года Lada выступала в национальном раллийном чемпионате, затем на долгие годы осела в австрийском гараже. Нынешний владелец забрал автомобиль в 2018-м и взялся за его восстановление. Спустя два года «пятерка» получила исторический техпаспорт FIA (HTP) – он официально подтверждает, что машина соответствует оригинальной спецификации. Кроме того, на ней можно законно ездить по обычным дорогам.

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