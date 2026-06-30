В России появилась новая схема автомобильного мошенничества с использованием ИИ

Мошенники стали использовать ИИ для фальсификации страховых случаев с авто в РФ

В последнее время мошенники активно используют фотографии автомобилей, взятые из открытых источников, чтобы обманывать страховые компании. По словам экспертов Mains Lab, злоумышленники ищут в соцсетях и на сервисах по продаже машин снимки с хорошо читаемыми государственными номерами. Именно эти кадры становятся базой для подлога.

Суть в том, что с помощью технологий искусственного интеллекта преступники наносят на кузов машины вымышленные повреждения – царапины, вмятины или трещины. Получив такое «отредактированное» фото, они от лица ничего не ведающего владельца отправляют в страховую фиктивное заявление о ДТП. К нему прилагается и счет за несуществующий ремонт.

Но это лишь один из сценариев. Бывает и наоборот: ИИ используется для ретуширования реальных дефектов. Допустим, у авто уже есть повреждения, а собственник оформляет на него онлайн-страховку. После – подает на возмещение, прикладывая «оригинальные» снимки с теми же дефектами, что были до заключения договора. В итоге платят за то, что случилось раньше.

Самая же хитроумная схема, по сути, позволяет получить деньги дважды за одну и ту же поломку. Сначала мошенники показывают отретушированное фото, якобы машина уже восстановлена. Покупают новый полис. А потом снова используют старые снимки с настоящими царапинами или вмятинами, чтобы еще раз потребовать выплату.

О других схемах страхового обмана «За рулем» недавно предупреждал.