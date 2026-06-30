Эксперт указал на необходимость особого обучения на праворульном авто

Эксперт Ломанов: Нужны новые регламенты при обучении на праворульном авто

В России снова заговорили о том, что правила подготовки водителей на праворучных машинах пора пересматривать. Как заявил эксперт Андрей Ломанов, сегодня никаких ограничений для обучения на таких автомобилях нет, хотя технически это довольно спорная ситуация.

По его словам, вся нормативная база и ПДД заточены под левый руль. А значит, если уж учить людей на «японцах», то и регламенты нужны соответствующие – с учетом всех конструктивных особенностей. Ломанов подчеркнул: «Не уверен, что это правильно, потому что есть правила дорожного движения и они предусмотрены для левого руля. К тому же для обучения на правый руль нужно составлять новые регламенты, которые будут предусматривать их разницу с леворульными автомобилями».

На деле главная головная боль таких машин – фары. Из-за специфики света они бьют не на обочину, а прямо в глаза встречным водителям. Плюс обзорность оставляет желать лучшего, ведь наши дороги, как ни крути, спроектированы под левое расположение руля.

Правда, это вовсе не значит, что на «праворуких» авто ездить запрещено. Как отметил эксперт, опытный водитель спокойно пересядет, привыкнув за пару дней – разница примерно как между механикой и автоматом.

«Если человек начинает учиться с нуля на праворульном автомобиле, он просто привыкнет к нему с самого начала», – добавил Ломанов.

Важность темы подтверждается и на государственном уровне. Ранее в правительственных документах сообщалось, что власти собираются изучить, насколько реально внедрить такие программы в регионах, где правый руль – почти норма. Особенно это актуально для Дальнего Востока.

Кстати, цифры говорят сами за себя: на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области доля праворульных машин превышает 70%. То есть спрос на такое обучение там колоссальный, и регламенты, судя по всему, действительно назрели.

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