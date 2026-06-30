Сколько водители в России тратят на штрафы: статистика

Сбер: сколько российские водителя тратят на поездки по «платкам» и штрафы

Банк «Русский стандарт» и экосистема «Сбера» подвели итоги по автомобильным тратам россиян за первую половину 2026 года. Выяснилось, что цены на обслуживание машин заметно подскочили, а структура расходов водителей немного изменилась.

Самый большой кусок бюджета по-прежнему уходит на топливо. По данным «Русского стандарта», на АЗС приходится 65% всех платежей в автомобильных категориях. Средний чек на заправке за год вырос – с 1515 до 1635 рублей за одну операцию.

На втором месте по популярности – автомойки с долей в 15%. Тут рост скромнее: в 2025 году средняя сумма за мойку составляла 324 рубля, а сегодня – уже 347. Тройку замыкают покупки запчастей и аксессуаров. Правда, их доля в общей структуре упала с 16% до 10%, зато чек подскочил с 3004 до внушительных 4666 рублей.

Парковки и автосервисы

На парковки в 2026-м уходит 6% всех автотрат (год назад было 5%). И вот неожиданность: средний чек здесь слегка снизился – с 517 до 494 рублей. В банке это связывают, возможно, с ростом популярности поминутных тарифов или абонементов.

А вот услуги автосервиса, наоборот, продолжают дорожать. В эту категорию входят шиномонтаж, ремонт, покраска и прочее. Традиционно чек тут самый высокий: он вырос с 12 054 до 12 226 рублей за одно обращение. На деле в городах-миллионниках ситуация еще суровее – по информации «Сбера», средний чек на СТО в крупных регионах достигает 20 272 рублей.

Что еще требует денег

Жители крупных городов. в среднем, платят 3358 рублей в месяц за штрафы, по данным «Сбера». Проезд по платным дорогам обходится в 3084 рубля ежемесячно. Кроме того, покупка автотоваров в мегаполисах (запчасти, аксессуары, масла) тянет на 15 673 рубля в среднем.

О том, какие запчасти подорожали сильнее всего, «За рулем» недавно подробно рассказывал.